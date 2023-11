Anna Mucha i Barbara Kurdej-Szatan znają się nie tylko z planu "M jak miłość". Aktorki podróżują razem po Polsce ze sztuką "Pikantni". Na jednym z ostatnich spektakli, Anna Mucha wywinęła koleżance niezły numer!

Mam chytry plan, żeby Baśkę zgotować na spektaklu. Otóż zamiast wypowiedzieć kwestię: "Jedyne, o co proszę, to żeby pani się przyjrzała mojemu mężowi", powiem: "Jedyne, o co proszę, to żeby pani się przyjrzała mojemu MĘŻU" i zobaczymy, co się będzie działo - powiedziała na swoim Instastories i dotrzymała słowa.