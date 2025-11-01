Anna Mucha podzieliła się w mediach społecznościowych przykrym przeżyciem. Gwiazda udostępniła zdjęcie ukochanej babci i opatrzyła je poruszającym opisem. Jak wynika z jej słów, kobieta zmarła. Aktorka wyłączyła możliwość komentowania posta i poprosiła fanów, by nie przesyłali jej wiadomości z kondolencjami.

Anna Mucha przygotowuje się do "Tańca z Gwiazdami"

Anna Mucha to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Widzowie doskonale znają nie tylko z ról w kultowych polskich filmach i serialach, ale także z udziału w licznych programach telewizyjnych. Artystka od wielu lat regularnie pojawia się również na deskach teatru.

Mucha aktywnie prowadzi konta w mediach społecznościowych, co pomaga jej utrzymywać bliską relację ze swoimi fanami. Niedawno pokazywała przygotowania do jutrzejszego odcinka "Tańca z Gwiazdami", w którym ma stworzyć taneczne trio z Maurycym Popielem i Sarą Janicką. Dzisiaj na jej Instagramie pojawiła się jednak druzgocąca wiadomość.

Anna Mucha pożegnała babcię

Aktorka niejednokrotnie podkreślała, jak ważną rolę w wychowaniu i kształtowaniu jej osobowości odegrali dziadkowie. Z babcią Ireną łączyła ją wyjątkowa więź, pełna ciepła i wzajemnego zrozumienia. Śmierć seniorki, którą gwiazda pożegnała kilka lat temu, była dla niej ogromnym ciosem.

Ania bardzo cierpi. Nie może się pogodzić, że odeszła jej babcia

Teraz aktorce przyszło pożegnać kolejną bliską osobę. Jak poinformowała w mediach społecznościowych, odeszła jej druga babcia. Kobieta miała 96 lat, a w grudniu obchodziłaby następne urodziny.

Dobranoc Babciu... napisała, dodając czarne serduszko.

Anna Mucha wyłączyła możliwość komentowania posta i poprosiła obserwatorów, by w tym trudnym czasie nie wysyłali do niej wiadomości. Fani okazują jej jednak wsparcie, zostawiając pod wpisem serduszka.

