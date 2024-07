1 z 18

Anna Mucha już wkrótce przywita na świecie swoje drugie dziecko. Zanim jednak gwiazda w spokoju postanowiła przygotowywać się do porodu, nagrała ostatnie sceny do serialu "M jak miłość", w którym to jej bohaterka Magda Marszłek walczy o życie zmagając się z nieuleczalną chorobą serca. Zobacz: "Przekroczono granice"

Producenci napisali wątek Muchy w taki sposób, aby ta spokojnie mogła odpocząć kilka tygodni po narodzinach dziecka i przygotować się do pracy. Walka śmiertelnie chorej Magdy Marszałek będzie trwać jeszcze przez wiele tygodni, a w czasie jej trwania na widzów czeka wiele wzruszających momentów takich jak oświadczyny Pawła Zduńskiego.

Scenarzyści postanowili, że Marszałek trafi do szpitala, ponieważ ciąża została przypisana Kindze Zduńskiej, którą gra Kasia Cichopek. Zobacz: Wiemy kiedy Kasia Cichopek wróci do pracy

- Nie powstał i nie był rozważany pomysł uśmiercenia w "M jak miłość" Magdy. Anna Mucha jest związana z naszym serialem od wielu lat i nadal pozostanie w obsadzie. Scenarzyści bez problemu poradzili sobie z faktem, że aktorka jest w ciąży. Odcinki nagrywamy z dużym wyprzedzeniem i widzów czeka wiele emocji związanych z chorobą bohaterki i dalszymi jej perypetiami - powiedziała portalowi onet.pl Karolina Baranowska z promocji "M jak miłość".

Tak Anna Mucha wyglądała ostatni raz na planie przez porodem.

Zobacz: "Z zazdrością dowiaduję się o ciążach gwiazd"