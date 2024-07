Anna Mucha powoli przygotowuje się do powrotu do show-biznesu po drugiej ciąży. W styczniu na świat przyszedł jej syn Teodor, który jest oczkiem w głowie, i to właśnie na macierzyństwie gwiazda chce skupić teraz swoją uwagę. Na plan serialu "M jak miłość", gdzie wciela się w postać Magdy wróci dopiero za kilka miesięcy.

Inną działalnością Muchy, która ostatnio zabierała jej sporo czasu był blog na którym zamieszczała prywatne zdjęcia i refleksje związane z macierzyństwem. Jak już informowaliśmy, niedawno podjęła jednak decyzję o jego zamknięciu. Nie był to jednak efekt znudzenia czy też braku czasu na jego prowadzenie. Jak zdradza w rozmowie z "Fleszem" przyjaciółka aktorki, wpływ na taką decyzję miały względy natury osobistej i jej duma:

W tym przypadku chodzi o zasady! Ona miała swój blog na platformie Wirtualnej Polski, która została niedawno wykupiona przez portal O2, do którego należy też serwis plotkarski. Ania nie chce mieć z tym nic wspólnego, więc postanowiła zlikwidować blog.

Dobra decyzja?

Anna Mucha na spacerze z synkiem: