Anna Mucha opublikowała na Instagramie czarno-białe zdjęcia Andrzeja Presigsa, a do niego dołączyła krótki, doprowadzający do łez opis. W zaledwie kilku słowach ujawniła, jaki naprawdę był aktor.

Reklama

Anna Mucha żegna kolegę z planu, Andrzeja Presigsa

Nagła śmierć Andrzeja Presigsa dla wszystkich była ogromnym szokiem, ale przede wszystkim dla tych, którzy na co dzień współpracowali z nim na planie "M jak miłość". Głos zabrała m.in. serialowa Magda, czyli Anna Mucha. Aktorka opublikowała na Instastory czarno-białe zdjęcie Andrzeja Presigsa, a pod nim napisała:

Andrzeju... straszna szkoda. Dziękuję, że byłeś... Kochany! Andrzej był naprawdę fajnym, ciepłym i dobrym człowiekiem, którego będzie brakować. Dziękuję za Twoją obecność, troskę i ciepło. Strasznie przykro.

Instagram @taannamucha

Zobacz także: Produkcja "M jak miłość" żegna Andrzeja Precigsa. Piękny gest kolegów z serialu

Nie żyje Andrzej Presigs

W niedzielę, 27 sierpnia, polskie media obiegła przygnębiająca wiadomość - nie żyje Andrzej Presigs, aktor znany m.in. z serialu "M jak miłość". Oficjalny komunikat pojawił się na stronie Związku Artystów Scen Polskich.

Z przykrością informujemy, że odszedł Andrzej Precigs - wspaniały aktor teatralny, filmowy i serialowy oraz reżyser dubbingu. Od lat związany z Teatrem Polskiego Radia. Były członek Zarządu Głównego ZASP oraz były prezes Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich. Żegnaj Przyjacielu.. - mogliśmy przeczytać.

Jak się okazało, aktor zmarł 26 sierpnia, zaledwie kilka dni po swoich 74. urodzinach. Sieć w ułamku sekundy zalała lawina kondolencji i poruszających wpisów gwiazd, które miały możliwość współpracować z Andrzejem Presigsem.

AKPA/Niemiec

Reklama

Póki co nie podano do informacji publicznej dokładnej przyczyny śmierci aktora. Wiadomość o śmierci serialowego ojca z "M jak miłość" mocno przeżyła m. in. Katarzyna Cichopek, która prawdopodobnie o smutnej sytuacji dowiedziała się na antenie w "Pytaniu na Śniadanie". Niedługo później Katarzyna Cichopek pożegnała serialowego ojca w poruszającym wpisie na Instagramie.

Instagram @mjakmilosc.official