Anna Mucha na swoim Instagramie zamieściła nagranie z... Kubą Wojewódzkim! Wygląda na to, że byli partnerzy pracują razem przy nowym projekcie. Oczywiście najnowsze, wspólne wideo tej dwójki znów wywołało lawinę komentarzy internautów. Niektórzy fani wciąż mają nadzieję, że między aktorką i dziennikarzem znów nawiąże się jakaś bliższa relacja! Sprawdźcie zatem co można zobaczyć i usłyszeć na nagraniu opublikowanym przez Annę Muchę!

Anna Mucha pokazała nagranie z Kubą Wojewódzkim! "Nie krępuj się, przecież ja Cię widziałam nagiego!"

Chociaż związek Anny Muchy i Kuby Wojewódzkiego skończył się już kilkanaście lat temu, to jednak wszystko wskazuje na to, że byli partnerzy do teraz bardzo dobrze się dogadują. Nie od dziś wiadomo również, że czasami lubią podsycać plotki na swój temat. W ostatnim czasie na ich profilach w mediach społecznościowych pojawiały się zdjęcia, które dawały nadzieję fanom, że być może pomiędzy tą dwójką znów nawiązało się uczucie. Ale nic z tych rzeczy - jak wiadomo, aktorka aktualnie jest szczęśliwie zakochana i spotyka się z Jakubem Wonsem, synem gwiazdora "Rancza".

Anna Mucha jednak nie afiszuje się ze swoim nowym związkiem, ale za to właśnie pokazała nagranie ze swoim byłym partnerem! Najwyraźniej aktorka razem z Kubą Wojewódzkim pracuje na planie nowego projektu. Na wideo opublikowanym przez gwiazdę widać, że byli partnerzy bardzo dobrze czują się w swoim towarzystwie. Możemy między innymi usłyszeć krótki i zabawny dialog tej dwójki.

- Nie krępuj się, przecież ja cię widziałam nagiego - powiedziała Anna Mucha. - Ty mnie widziałaś nagiego?! Wiedziałem, że ktoś podglądał, ale nie wiedziałem, że ty! - odparł Kuba Wojewódzki.

Oczywiście pod nagraniem nie brakuje komentarzy od fanów! Niektórzy wprost napisali, że świetnie byłoby, aby Anna Mucha i Kuba Wojewódzki znów byli razem!

- Jej jak Wy pasujecie do siebie 😍❤️❤️ - Uwielbiam ich razem 🤗szkoda że Nie są parą w życiu prywatnym 😊 - Oh jak Wy pasowaliscie do siebie - Świetna z Was byłaby para🙃🙃🙃 - piszą fani.

Zobaczcie zatem wspólne nagranie Anny Muchy i Kuby Wojewódzkiego. Uśmiech na twarzy gwarantowany!

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki spotykali się od 2003 roku. Byli uznawani za jedną z najgorętszych par polskiego show biznesu. Jednak w 2007 roku aktorka i dziennikarz niespodziewanie podjęli decyzję o rozstaniu.

East News

Dziś Anna Mucha jest w szczęśliwym związku z Jakubem Wonsem!