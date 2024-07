Anna Mucha niedawno gościła w programie Magdy Mołek - "W roli głównej". Aktorka odpowiedziała tam bardzo szczerze na wiele pytań. Nie zabrakło też bardzo intymnych kwestii, a gwiazda pochwaliła się, kiedy straciła dziewictwo. Zobacz: Anna Mucha wzbudza kolejne kontrowersje. Pochwaliła się, kiedy straciła dziewictwo

Oczywiście nie mogło zabraknąć ciążowych tematów. Dziennikarka zapytała aktorkę, dlaczego tak mocno propagowała noszenie bardzo wysokich szpilek w błogosławionym stanie. Podkreślała również, że niewiele kobiet w ciąży decyduje się na podkreślanie swojej kobiecości w tym wyjątkowym okresie. Mucha bardzo chciała to zmienić i udowodnić, że z dużym brzuchem też można być seksowną:

Jak zaszłam w ciążę to miałam potrzebę wyglądania ładnie. Ja tak na co dzień to nie mam wcale takiej potrzeby, żeby wyglądać super ładnie. W związku z tym jak zaszłam w ciążę chciałam udowodnić wszystkim, że można wyglądać przepięknie i wyglądałam przepięknie. Miałam taką wewnętrzną potrzebę. Kiedy pojawiły się plotki, że ja się kiepsko czuje będąc w ciąży to wyszłam w butach na obcasach. Po to, żeby pokazać, że mogę być piękna, mogę być kobieca, świetnie się czuję i mogę pracować.