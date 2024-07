Ostatnie słowa Anny Muchy na temat molestowania wywołały spore zamieszanie i dużo kontrowersji. Karolina Korwin Piotrowska przy tej okazji wspomniała swój wywiad z gwiazdą i nie wspomina go najlepiej. Zobacz: Korwin ujawnia kulisy dawnego wywiadu z Muchą: Na własnej skórze poznałam do czego jest zdolna

W programie Magdy Mołek nie zabrakło też innych pytań bardzo intymnych. Dziennikarka zapytała Muchę między innymi o to, kiedy straciła dziewictwo. Chyba nie sądziła, że aktorka odpowie jej tak szczerze, choć przez chwilę bardzo się wahała czy to komentować. Na to pytanie postanowiła odpowiedzieć w żartobliwy sposób:

Krótko mówiąc osiemnaście. Z dowodem osobistym. Rocznikowo.

Odpowiedni wiek?

