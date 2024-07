Anna Mucha podjęła niedawno dość poważną decyzję dotyczącą jej działalności w sieci. Aktorka postanowiła, że zamyka bloga, którego prowadziła aż przez siedem lat. Cieszył się on ogromną popularnością, a gwiazda regularnie brylowała w rankingach na najpopularniejsze blogi w Polsce. Przyszedł jednak czas na zmiany. Przypomnijmy: "To definitywny koniec. Po 7 latach związku nastąpił kres"

Mucha zapewniała, że czytelniczki szybko znajdą ją w nowym miejscu czyli serwisie mamadu.pl, który został stworzony z myślą o matkach, które szukają porad dotyczących macierzyństwa i nie tylko. Bardziej formalna odsłona portalu nie odarła jednak Anny z chęci dzielenia się prywatnymi przemyśleniami, takimi jak choćby jej najnowszy wpis.

Gwiazda wyznaje w nim, że gdy zaszła w ciążę to czuła się winna, bo wcześniej nie była szczególną zwolenniczką posiadania dzieci. Poczucie winy wynikało z faktu, iż wiele kobiet starających się o dziecko z różnych względów nie mogło zajść w ciążę.

Życie nie jest sprawiedliwe. Moja ciąża mnie zaskoczyła, spadła na mnie lawina emocji, z którymi nie do końca dobrze sobie radziłam… jednym z dominujących uczuć było poczucie niesprawiedliwości… no bo jak to, ja (delikatnie to ujmując ) zdystansowana do macierzyństwa nagle jestem w ciąży?! a koleżanki starają się ileś lat i nic…? czułam się winna. tak – winna… miałam ochotę chodzić i przepraszać - czytamy na mamadu.pl