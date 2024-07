Już jutro do kiosków trafi najnowszy numer "Flesza". Gwiazdą okładki została tym razem Anna Mucha. Aktorka po urlopie macierzyńskim wraca do pracy i to od razu na pełnych obrotach. Okazuje się, że tak szybki powrót po porodzie nie był do końca zależny od aktorki. Dlaczego musiała wrócić? Odpowiedź na to pytanie tylko we "Fleszu".

Co jeszcze w numerze? Wciąż bardzo macierzyńsko. Dorota Gardias planuje pierwsze duże wakacje z córką Hanią, ale oczywiście nie pojedzie w nie sama - towarzyszyć jej będzie ukochany i... dwójka innych dzieci. Jak to możliwe? Gdzie rodzina zamierza się wybrać? Dowiecie się już jutro po lekturze magazynu.

Oczywiście nie mogło zabraknąć modowych nowinek. Stylistki "Flesza" wybrały najmodniejsze fasony sukienek, które dopasujesz do każdej figury. Mały biust czy szerokie biodra już nie staną na przeszkodzie do seksownego wyglądu i noszenia kreacji, które do tej pory były zarezerwowane dla kobiet o idealnych wymiarach.

