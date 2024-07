Anna Mucha bardzo zaangażowała się w prowadzenie swojego bloga. Zamieszcza tam nie tylko swoje przemyślenia na temat wychowywania dzieci, ale i komentuje bieżące doniesienia ze swojego życia, jakie pojawiają się w mediach. Niedawno oberwało się tam m.in. Karolinie Korwin Piotrowskiej. Przypomnijmy: Mucha OSTRO odpowiada Korwin: Czas wyjść przewietrzyć głowę

Gwiazda przebywa obecnie na spotkaniu Blog Forum w Gdańsku. Aktorka wrażeniami z wydarzenia również postanowiła podzielić się na stronie. Mucha jest zachwycona towarzystwem innych blogerów. Przyznaje, że jest to pierwsza impreza od dawna, z której nie wyszła po 15-minutach. W jej relacji nie brakuje szczerej ekscytacji:

Jestem na Blog Forum Gdańsk, to moje drugie spotkanie z blogerami (wcześniej byłam w jury innej imprezy) i muszę przyznać, że

1. dawno nie byłam na jednej imprezie dłużej niż 15 min.! a tu… proszę! proszę!

chyba pobiłam życiowy rekord ;)

2. dawno nie rozmawiałam z tyloma interesującymi ludźmi na tyle interesujących tematów. i choć były to "small talki" to były one jednak szczere i pogłębione na tyle, na ile mogliśmy…

3. dawno nie śmiałam się wśród ludzi tak serdecznie

4. dawno też nie spotkałam tylu otwartych, ciekawych i błyskotliwych ludzi w jednym miejscu !

5. dawno nie usłyszałam tyle nt.: "Panny Nikt" :)

6. i dawno nie usłyszałam tylu szczerych wyznań…

odzyskałam wiarę w ludzi ;) genialna atmosfera! - czytamy (pis. oryginalna)