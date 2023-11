3 z 6

Skoro o kobietach fatalnych mowa – w serialu „Za marzenia” wcielasz się w gwiazdę muzyki pop Miss Gabi. Słyszałem, że będziesz ekscentryczną diwą?

Miss Gabi, wokalistka popowa, to kobieta nietuzinkowa, gwiazda z fantazją. Jest nie do końca zrównoważona, więc cudownie się ją gra! Gdy zastanawiałam się nad tym, jaka Gabi ma być, odświeżyłam sobie wszystkie ploteczki o naszych polskich diwach. Te anegdoty, które pewnie często są przesadzone, ale inaczej nie byłyby tak cudowne. Miss Gabi żąda wszystkiego natychmiast, kaprysi, wkurza się z byle powodu. Wspaniałe doświadczenie zawodowe: mogę grymasić, tupać nóżką i jeszcze mi za to płacą! Zawsze się śmieję, że za sceny rozbierane mogę nie brać honorarium, ale jeśli każą mi biegać, to biorę podwójną stawkę. Wygląda na to, że teraz powinnam dopłacać (śmiech).

Lubisz przykuwać uwagę, być w centrum zainteresowania?

Jestem trochę jak obywatel Piszczyk. Gdy chcę być z boku i siedzieć cichutko, to zawsze zostanę wciągnięta w samo centrum wydarzeń i muszę powiedzieć to, co myślę.

Zwracasz uwagę nie tylko tym, co mówisz, ale i tym, jak wyglądasz. Nie ciąży ci wizerunek seksbomby?

Nie, znoszę to z godnością. Jak ktoś przykuwa uwagę, to się go przecież bierze na muszkę (śmiech). Wizerunek, wygląd są dla mnie istotne, ale drugorzędne. Dobrze się ze sobą czuję, więc uważam, że dobrze wyglądam nawet w dresie i Chanel №5. Oczywiście, że jest jakiś rodzaj oczekiwania, że jak Mucha wyjdzie, to ma wyglądać fajnie. A pół żartem, pół serio – póki mogę być seksbombą, to nią jestem, a potem seks odejdzie i zostanie tylko bomba. Na razie nie czuję się zmęczona luksusem.

Czy teraz, kiedy twoje dzieci już są większe, czujesz, że przyszedł czas na nowe wyzwania? Mam wrażenie, że ostatnio jest ciebie trochę więcej w różnych produkcjach.

Kiedy jestem w pracy, to tęsknię za dziećmi, a jak jestem z dziećmi, to tęsknię za pracą. Zwłaszcza że w jednym i drugim przypadku mówimy o mojej miłości i pasji.