Kasia Cichopek jest jedną z najbardziej lubianych celebrytek-matek. Aktorka często podkreśla, że dzieci są dla niej priorytetem, nie lansuje też jedynego słusznego modelu macierzyństwa, a kobiety doceniają jej szczerość. Cichopek jako pełnoetatowa mama zabiera pociechy nawet na plan serialu, gdzie może liczyć na towarzystwo Anny Muchy i jej synka. Przypomnijmy: Cichopek opowiedziała o pracy z Muchą i dziećmi. Mają specjalny pokój na planie

Producenci zadbali o specjalny pokój dla młodych mam, które razem urządziły tak, aby czuć się w nim jak najlepiej. Wspólnie spędzany czas i rozmowy o macierzyństwie sprawiły, że gwiazdy odnowiły przyjaźń, która niegdyś je łączyła. Gdy Kasia urodziła dziecko, Anna nie była w stanie pojąć jej euforii i całkowitego skupienia na synu. Teraz sama jest mamą i ponownie doceniła koleżankę.



Dla Anki to właśnie Kasia stała się wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o zajmowanie się dziećmi i podejście do macierzyństwa. Jej wielkie zaangażowanie w sprawy rodziny doceniła, kiedy sama została mamą. Docenia też fakt, że przyjaciółka nigdy nie odwróciła się od niej. Zawsze starała się ją tłumaczyć i twierdziła, że do macierzyństwa trzeba dorosnąć, a wtedy świat się zmienia - tłumaczy znajoma aktorki w rozmowie "Świat & Ludzie".