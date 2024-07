Katarzyna Cichopek to nie tylko jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd, ale ostatnio przede wszystkim mama. Aktorka nie ukrywa, że wychowywanie dwójki dzieci to dla niej priorytet, ponad który nie stawia już pracy i pościgu za sławą. Na szczęście, jest w na tyle komfortowej sytuacji, że pociechy mogą towarzyszyć jej również na planie. Przypomnijmy: Cichopek o kulisach wychowywania dzieci z Muchą: "Wyłączamy się z macierzyństwa"

Związek gwiazdy z Marcinem Hakielem od lat uchodzi za jeden z bardziej wzorowych w rodzimym show-biznesie. Okazuje się jednak, że nawet tak kochająca się para miewała swoje wzloty i upadki. Cichopek w wywiadzie dla magazynu „Pani” po raz pierwszy tak szczerze i refleksyjnie opowiedziała o swoim małżeństwie. Zdradziła m.in., że to Marcin nalegał na ślub, a ona miała mnóstwo wątpliwości.



To on nalegał na ślub, mnie małżeństwo nie było potrzebne do szczęścia. Miałam u boku mężczyznę, z którym lubiłam spędzać czas, podróżować i to mi wystarczyło. Uważałam, że jest dobrze tak, jak jest. Ale dla Marcina małżeństwo było ważne i w końcu mnie przekonał. Długo nie mogłam sobie zdać sprawy z tego, że to wszystko dzieje się naprawdę. Momentem, w którym zrozumiałam, że moje życie ma się diametralnie zmienić, było podjęcie decyzji, jakie nazwisko mam nosić. Męża czy rodowe? Wtedy wyszła na jaw moja niedojrzałość, bo nie umiałam rozstać się z własnym. Myślałam: Jak to, mam porzucić nazwisko mojego ukochanego tatusia? To była decyzja na całe życie, więc bardzo ją przeżywałam. Nigdy wcześniej nie byłam tak długo w żadnym związku i zastanawiałam się, czy na pewno wytrzymam. Pojawiło się wiele znaków zapytania. Potem sama siebie uspokoiłam tym, że co prawda nikt nie może dać mi gwarancji, że to się uda, ale przecież lubię wyzwania. Gdy składałam przysięgę, słowa grzęzły mi w gardle ze wzruszenia. Mój brat żartował potem, że przy „wierności” dziwnie zadrżał mi głos - wspomina Kasia.