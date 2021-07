Wściekła Anna Mucha grzmi na Instagramie: "Nie życzę sobie wmawiania mi ciąży"

Nowy partner Anny Muchy to syn gwiazdora serialu "Ranczo"! Podobny do swojego taty?

Anna Mucha spotyka się z synem gwiazdora serialu "Ranczo"! Aktorka zaledwie kilka dni temu została przyłapana na romantycznej randce podczas której nie szczędziła czułych gestów swojemu partnerowi. Szybko okazało się, że Anna Mucha spotyka się z kolegą z serialu "M jak miłość"! Jak poinformował portal pudelek.pl mężczyzna, z którym spotkała się gwiazda to aktor, Jakub Wons. Wiedzieliście, że jego tata również jest aktorem i występował m.in. w hitowym serialu o mieszkańcach Wilkowyj? Tata partnera Anny Muchy grał w serialu "Ranczo" Okazuje się, że Jakub Wons to syn... Grzegorza Wonsa, aktora, którego doskonale znacie z roli Andrzeja Więcławskiego z serialu "Ranczo"! Syn Grzegorza Wonsa ma 38 lat i podobnie jak jego sławny ojciec występował w wielu hitowych produkcjach. Nowego partnera Anny Muchy mogliście zobaczyć m.in. w "M jak miłość", "Barwach szczęścia" czy "W rytmie serca". Anna Mucha i Jakub Wons do tej pory nie skomentowali medialnych doniesień na swój temat, a na ich portalach społecznościowych trudno znaleźć ich wspólne zdjęcia. Jak informuje pudelek.pl para poznała się już jakiś czas temu. Ania zna Kubę od dawna , poznali się podczas prób do spektaklu "Letni Dzień", z którym oboje zjeździli Polskę wzdłuż i wszerz - informuje źródło Pudelek.pl. Myślicie, że wkrótce Anna Mucha i Jakub Wons skomentują plotki na swój temat? Zobacz także: Anna Mucha pokazała zdjęcie dzieci i wyjaśnia dlaczego nie pokazuje ich twarzy! Rozsądnie Jakub Wons to syn Grzegorza Wonsa z "Rancza". Wyświetl ten post na Instagramie. ...