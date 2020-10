Anna Mucha zdradza, czy zaręczyła się z Jakubem Wonsem! Na jej palcu pojawił się piękny pierścionek...

Anna Mucha, wie jak zaskoczyć swoich fanów! Niedawno paparazzi przyłapali gwiazdę i jej partnera Jakuba Wonsa podczas nocnego wyjścia do restauracji. Na zdjęciach, na których aktorka obejmuje ukochanego, widać było duży pierścionek, który błyszczał na jej serdecznym palcu! Czyżby zaręczynowy? W wywiadzie dla "Party" Anna Mucha zdradziła, czy jest zaręczona i... czy jest gotowa na ślub!

Tuż przed 40. urodzinami Mucha mówiła, że zaczyna nowy etap w swoim życiu. I nie rzuciła słów na wiatr. Zmiany zaszły jednak nie tylko w jej życiu prywatnym, ale też zawodowym. Już 11 października Anna zadebiutuje jako producentka. Tego dnia bowiem, w warszawskiej Scenie Relax, odbędzie się uroczysta premiera spektaklu "Przygoda z ogrodnikiem" Jak się czuje w nowej roli?

Za chwilę przede mną premiera spektaklu „Przygoda z ogrodnikiem”. (...) Jesień zapowiada się pracowicie, bo tuż po premierze wyruszam w trasę do Rzeszowa, a później będziemy jeździć po całej Polsce. Mówiąc pół żartem, pół serio, nigdy nie zorganizowałam dla siebie przyjęcia urodzinowego. Teraz okazuje się, że urządzam imprezę na 300 osób z przedstawieniem teatralnym po drodze. W tej chwili sen jest dla mnie luksusem i jedyną formą naładowania baterii, ale jestem na pozytywnym haju! – zdradziła w rozmowie z "Party".



Okazuje się, że jako producentka Ania miała władzę, żeby zmienić ekipę, ale nie zdecydowała się na ten krok. Dlaczego?

Owszem, to przywilej, z którego nie skorzystałam. Z prostego powodu. „Przygoda z ogrodnikiem” to tytuł, który Polacy pokochali. Od niedawna spektakl ma nawet swój profil na Instagramie: przygodazogrodnikiem_official. Wiem, z jakim zespołem staję na scenie, wiem, czego mogę się spodziewać. Poza tym jesteśmy ludźmi, którzy mogąna sobie polegać, a to jest najważniejsze.

Choć reżyserem spektaklu jest partner Muchy, Jakub Wons, Anna nie boi się, że ewentualne nieporozumienia w pracy wpłyną na ich życie prywatne. Śmieje się, że "Jej Wysokość Producenckość" i "Pan Reżyser" – jak nazywa siebie i ukochanego – tworzą mieszankę wybuchową, ale podobnie jak reszta zespołu są profesjonalistami i potrafią oddzielić sprawy zawodowe od prywatnych. Co więcej, w rozmowie z "Party" Mucha zdradziła, że na planie bywa... terrorystką! Zapewnia jednak, że prywatnie ma o wiele więcej cierpliwości.

Czy Anna Mucha zaręczyła się z Jakubem Wonsem?

Ale przygoda producencka to niejedyna nowość w życiu. Anny Muchy. Niedawno na jej serdecznym palcu pojawił się piękny pierścionek. Czyżby zaręczynowy? Aktorka odniosła się do krążących w show-biznesie plotek. Co powiedziała?

Też mi się podoba (śmiech). Zobacz, jakie ma ładne kamyczki. Na zdjęciach paparazzich nie robił takiego wrażenia jak na żywo. W tym miejscu chciałabym pogratulować fotoreporterom spostrzegawczości, analizy faktów i dobrego wzroku. Jestem pełna podziwu, bo dostrzec błyskotkę pod osłoną nocy to jest jednak sztuka. Trzeba bardzo chcieć.



Mucha ewidentnie unikała odpowiedzi na pytanie! Zapytana o plany na przyszłośś, zdradziła "Party" pewien sekret. Na przestrzeni lat Anna zarzekałaś się, że nie chce być mamą, że lubi życie singielki. To się zmieniło. Czy w kwestii ślubu aktorka też zmieniła zdanie? Czy gdyby Jakub Wons porwał ją na szalony weekend do Las Vegas, mogłaby stamtąd wrócić jako pani Wons?

(śmiech) Wiesz co, kolor biały pogrubia, a ja muszę dbać, by dobrze wyglądać. (...)

Suknię już mam! Ale jeśli ktoś chce zobaczyć we mnie pannę młodą, to... zapraszam do teatru – odpowiedziała Anna.

Czy to oznacza, że wkrótce możemy liczyć na kolejny ślub w show-biznesie?

Wywiad z Anna Muchą przeczytasz w nowym Party!

