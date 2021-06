Anna Mucha ma powody do dumy! Chodzi o Jakuba Wonsa. "Chciałam się pochwalić, że..."

To już pewne! Jakub Wons – prywatnie partner Anny Muchy - dołączył do znanego kabaretu! Jak udało nam sie dowiedzieć, aktor rozpoczął właśnie współpracę z kabaretem Paranienormalni, który obecnie tworzą: Robert Motyka, Michał Paszczyk i Rafał Kadłucki. Do tej pory 39-letni aktor występował głównie na deskach teatru. Na swoim koncie ma też role w serialach, m.in. w „Stuleciu Winnych”, „M jak Miłość”, „Barwach Szczęścia”, „Na dobre i na złe”oraz „Klanie”, a teraz będzie miał okazję sprawdzić się również na scenie kabaretowej. Jak się sprawdzi w tej roli?'

Anna Mucha jest dumna z Jakuba Wonsa

Jako pierwsza nowym wyzwaniem zawodowym swojego partnera, Jakuba Wonsa, pochwaliła się Anna Mucha. Podczas relacji na żywo na Instagramie aktorka pogratulowała ukochanemu kolejnego sukcesu.

Chciałam się pochwalić, że mój mężczyzna dołączył do kabaretu – powiedziała podekscytowana Mucha.

Czy to oznacza, że Kuba dla działalności kabaretowej zrezygnuje z występów w teatrze? Nic podobnego! Sezon teatralny powoli dobiega końca. Przed wakacjami Anna i Kuba zagrają jeszcze kilka spektakli „Przygoda z ogrodnikiem”, w którym razem występują. Potem oboje będą mogli zająć się nowymi projektami. Mucha rozpocznie zdjęcia do nowego filmu. Dla Wonsa również będzie to bardzo intensywny czas, bo dokładnie w Dzień Ojca, czyli 23 czerwca wystąpi razem z Paranienormalnymi w Strzelinie. Potem kabarecierze odwiedzą Brzeg, Biłgoraj, Krosno i Tomaszów Lubelski. Okazuje się, że tremę Kuba zdążył już oswoić, ponieważ kabaretowy debiut już za sobą. Jak przyjęła go publiczność?

Jak Jakub Wons, partner Anny Muchy trafił do kabaretu?

Zanim Jakub Wons zasilił szeregi Paranienormalnych, wziął udział w castingu. Wcześniej dostał od kolegów materiały do nauki – kilka scenek, które następnie musiał zagrać. Okazało się, że ma doskonałą mimikę kabaretową – niezbędną przy tego typu występach i bez problemu wchodzi w interakcję z publicznością.

Kuba Wons był nam polecony już jakiś czas temu. Na początku 2021 roku, gdy rozpoczynaliśmy poszukiwania aktorów do trasy „VIP TOUR” skorzystaliśmy z wcześniejszej rekomendacji i zadzwoniliśmy do Kuby, zapraszając go na casting. Przedstawiliśmy mu wizję projektu, pomysł i koncepcję i tak to się zaczęło – zdradza nam manager zespołu Tomasz Koprowski.

Pierwszy występ na kabaretowej scenie Kuba ma już za sobą. Jak sobie poradził?

Znakomicie! Zaskoczył wszystkich robiąc happening. Wyszedł do publiczności i udając, że jest na wieczorku recytatorskim, deklamował wiersz. Miny ludzi? Niesamowite – dodaje Koprowski.

Kuba Wons dołączył do kabaretu Paranienormalni. Przed partnerem Anny Muchy zupełnie nowe wyzwanie! Do tej pory występował w serialach oraz na deskach teatru.

Materiały prasowe Kabaret Paranienormalni

Anna Mucha jest dumna ze swojego partnera. Jego sukcesem pochwaliła się na Instastories. Jako pierwsza pogratulowała ukochanemu nowego projektu. Czy Jakub Wons sprawdzi się jako kabareciarz? Aktorka nie ma ku temu wątpliwości.

Co ciekawe Jakub Wons nie jest jedyną gwiazdą, którą widzowie zobaczą podczas występów Paranienormalnych. Program „VIP TOUR” został podzielony na dwie trasy. Pierwsza „Bez znieczulenia” ma męską obsadę i oprócz Wonsa wezmą w niej udział: Adam Fidusiewicz, Sebastian Cybulski i Jarek Pająk. Podczas drugiej – „Sposób na blondynkę” na scenie będą rządzić panie: Katarzyna Bujakiewicz, Olga Borys, Klaudia Halejcio i Olga Łasak. Jakub Wons pochwalił się nowym wyzwaniem zawodowym na Instagramie.