Jak co roku magazyn "Flesz" zorganizował plebiscyt "Najlepiej ubrani". Podobnie jak poprzednio jest kilka kategorii, a jedna z nich to "Diwa", do której nominowanych zostało pięć niesamowitych kobiet. Wśród nich znalazły się Justyna Steczkowska, Anna Mucha, Edyta Herbuś, Magda Gessler i Beata Kozidrak.

"Najlepiej ubrani 2015" - nominowane w kategorii "Diwa"

Każda z nominowanych gwiazd ma osobowość i wyjątkowy styl, którym zachwyca na salonach. Zwyciężyć może jednak tylko jedna, którą wybierze jury. A kto w nim zasiądzie? Jedną z osób jest Aneta Wikariak, redaktor naczelna magazynów "Flesz" i "Party" oraz Party.pl, a także znani i cenieni projektanci i osoby związane z modą. Nie zabraknie Lidii Kality, duetu Paprocki&Brzozowski, Joanny Przetakiewicz, Łukasza Jemioła, Agnieszki Ścibior (redaktor naczelna "Flesz Trendy" i "Viva! Moda"), Joanny Horodyńskiej, Roberta Kozyry, a także Roberta Wolańskiego, jednego z najbardziej cenionych polskich fotografów. Jurorzy bez wątpienia mieli trudny orzech do zgryzienia, ponieważ każda z pań zasługuje na to wyróżnienie. A Waszym zdaniem, która powinna wygrać w kategorii "Diwa"?

