Anna Mucha podczas swojej relacji opublikowała wizerunek mężczyzny i pokazała numer rejestracyjny jego samochodu. To nie spodobało się kierowcy, który za pośrednictwem Facebooka ostrzegał aktorkę, że odpowie za to przed sądem. Co więcej, mężczyzna twierdził w swoich wpisach, że będzie żądał odszkodowania od gwiazdy "M jak miłość".

Anna Mucha w rozmowie z DDTVN opowiedziała, jak wyglądało całe zajście.

Najpierw mnie potrącił samochodem, próbował przejechać po mojej nodze. Uderzyłam w maskę jego samochodu - to go zabolało. Wyszedł z tego samochodu i w sposób absolutnie niewybredny powiedział mi co ma zamiar ze mną zrobić i zaczął mi grozić. Po czym powiedział, że zrobi to co zrobi, obok mnie stał Marcel, próbował go odsunąć na co ten koleś mnie uderzył- mówiła zdenerwowana aktorka.