Anna Mucha tuż po całym zajściu opowiedziała o wszystkim przed kamerami Dzień Dobry TVN.

Najpierw mnie potrącił samochodem, próbował przejechać po mojej nodze. Uderzyłam w maskę jego samochodu- to go zabolało. Wyszedł z tego samochodu i w sposób absolutnie niewybredny powiedział mi co ma zamiar ze mną zrobić i zaczął mi grozić. Po czym powiedział, że zrobi to co zrobi, obok mnie stał Marcel, próbował go odsunąć na co ten koleś mnie uderzył. Uderzył mnie w rękę, mam na to świadków, wszyscy ludzie to widzieli, zostało to sfilmowane. Wytrącił mi telefon z ręki więc w tym momencie Marcel próbował go opanować. Ten człowiek spsikał Marcela gazem łzawiącym, następnie wsiadł do samochodu i pomimo tego, że staliśmy przed maską samochodu próbował po raz kolejny próbował na nas wjechać- powiedziała Anna Mucha w rozmowie z Dzień Dobry TVN.