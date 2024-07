Anna Michalska z programu "Rolnik szuka żony" jest zakochana! Okazuje się, że serce uczestniczki drugiej edycji wielkiego hitu Telewizji Publicznej jest już zajęte. I chociaż Anna Michalska nie odnalazła szczęścia u boku Mariusza Smagi, którego w programie ostatecznie wybrała spośród trzech kandydatów na potencjalnego męża, to teraz Ania odnalazła swoje szczęście.

O swoim szczęściu opowiedziała sama Anna Michalska. Rolniczka w rozmowie z "Rewią" zdradziła, jak poznała swojego nowego chłopaka. Okazuje się, że spośród wielu listów od zainteresowanych Anią mężczyzn, którzy do tej pory wysyłają do niej listy, znalazł się ten, który wzbudził jej zainteresowanie.

Napisał do mnie chłopak, który naprawdę mnie zainteresował. Odszukaliśmy się w internecie, zaczęliśmy rozmawiać. Potem było spotkanie. Dzieli nas trochę kilometrów, ale to nie problem- przyznaje Anna Michalska. Byłam i jestem szczęśliwa. Czas pokaże, co z tego wyniknie. Nie chcę się z nikim wiązać na siłę i jestem ostrożna. Zawsze powtarzałam, że mój mąż nie musi być bogaty, bo miliony nie są mi potrzebne do szczęścia. Liczy się szczerość, dobre serce i czyste intencje. Potrzebuję dużo czasu, zanim komuś zaufam. Taka jestem.