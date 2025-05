Anna Maria Wesołowska, sędzia znana z walki z przestępczością oraz z programu telewizyjnego, zdecydowała się publicznie zabrać głos w sprawie zbliżającej się drugiej tury wyborów prezydenckich. Na swoim Instagramie opublikowała emocjonalny apel, w którym wyraziła żal i rozczarowanie obecną sytuacją w Polsce. Szczególnie mocno odniosła się do głośnych doniesień o „ustawkach” Karola Nawrockiego, podkreślając, że takie zachowania są przestępstwem i nie mogą być akceptowane.

Anna Maria Wesołowska z apelem przed drugą turą wyborów

Sędzia Anna Maria Wesołowska, znana z popularnego programu telewizyjnego TVN, opublikowała na swoim Facebooku mocny apel dotyczący drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce.

Przelała się czara goryczy. Płakałam i milczałam, gdy widziałam wycinane lasy, pensjonaty budowane przy wydmach, rozdawnictwo, które przynosiło więcej szkody, niż pożytku, osoby skazane przytulane przez głowę Państwa w Pałacu Prezydenckim. Nie było do kogo zwrócić się o pomoc. Ale teraz dosyć!!! To nie czas na łzy. To czas na obudzenie i działanie!

Anna Maria Wesołowska o "ustawkach" Karola Nawrockiego

Jej wpis odnosi się m.in. do głośnych doniesień medialnych dot. "ustawek" Karola Nawrockiego. Wesołowska wyraziła głębokie zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec takiego zachowania. Przypomniała, że bójki są przestępstwem i nie mogą być przez nikogo usprawiedliwiane.

(...) Żebyśmy mogli dokonać dobrych wyborów, musimy sięgnąć do rozsądku, a nie opierać się na obłudzie i manipulacji. Nie zajmuję się polityką, nie obejrzałam żadnej debaty, nie oglądam telewizji… Ale przypadkiem usłyszałam fragment wypowiedzi kobiety – wypowiadała się również wcześniej, w sprawie aborcji - która nie widziała nic złego w tym, że kandydat na urząd Prezydenta brał udział w ustawkach. Twierdziła, że jak potrafi się bić, to wtedy, kiedy przyjdzie niebezpieczeństwo, ją obroni.

Dalej kontynuowała:

Orzekałam w sprawie burd i ustawek. Uczestnicy nie bili się po to, żeby nauczyć się sztuki walki, żeby kogoś bronić, ale dlatego, że to lubili - żeby kogoś skrzywdzić, a nawet zab*ć. Tej ostatniej formy obrony tej pani jednak nie życzę.

Anna Maria Wesołowska o słowach Dudy na temat "ustawek" Nawrockiego

Sędzia nie omieszkała również odnieść się do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, który stwierdził, że nie widzi nic złego w udziale w tzw. ustawkach. Anna Maria Wesołowska stanowczo sprzeciwiła się takiemu podejściu, a jego słowa określiła jako "niedopuszczalne".

Szokuje wypowiedź Prezydenta, dla którego branie udziału w ustawkach i bójkach, to nic takiego - ot takie baraszkowanie „małych niedźwiadków czy tygrysków”. Nie, Panie Prezydencie. Każda bójka jest przestępstwem. Aprobowanie i próba usprawiedliwiania tego rodzaju zachowań są niedopuszczalne!!!

Anna Maria Wesołowska o snusie Nawrockiego

Wesołowska odniosła się także do afery Karola Nawrockiego podczas debaty prezydenckiej, kiedy sięgnął do ust.

Walczę ze snusami, które niszczą zdrowie i życie polskiej młodzieży, a na oczach milionów obywateli kandydat na Prezydenta taką używkę wkłada do ust. Jaki przykład daje naszym dzieciom? Za składanie fałszywych zeznań przed sądem grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Przed milionem obywateli kandydat skłamał, że to była guma do żucia.

Karol Nawrocki pytany przez RMF FM, co włożył do ust, powiedział: "Ja to nazywam gumą, są to woreczki nikotynowe". Na koniec Anna Maria Wesołowska zaapelowała do Polaków, którzy 1. czerwca wybiorą się do urn na wybory:

Zajmowałam się przestępczością zorganizowaną przez 30 lat. Wiem, że nie odpuszczą, zawsze mają swoich cichych doradców na szczytach władzy i Kościoła. Tylko tak mogą wpływać na korzystne dla siebie decyzje, osiągać ogromne pieniądze - a później manipulować umysłami tych, którzy boją się dzisiejszej rzeczywistości. Pamiętajcie jednak, że jeżeli struktury przestępcze wkradną się do Pałacu Prezydenckiego, nic nas nie uratuje. Zgotujemy naszym dzieciom piekło i nikt tego nie zatrzyma. Jak powiedział mi jeden z oskarżonych z łódzkiej „ośmiornicy”, z grupy przestępczej nie można wyjść, chyba że „nogami do przodu”… Tego nam i sobie nie życzę.

Dlatego błagam, nie niszczmy kraju, który tak kochamy. Tym, którzy się boją tego, co nowe. Obiecuję, że w potrzebie stanę u wrót Pałacu Prezydenckiego, żeby przedstawić Wasze rozterki i obawy. Teraz dajmy szansę demokracji. Idźmy na wybory z sercem pełnym dobrych emocji.

Cały wpis Anny Marii Wesołowskiej o wyborach znajdziecie poniżej.

