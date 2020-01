Anna Maria Sieklucka o erotycznych scenach w "365 dni"! "Miałam rany na plecach"

Anna Maria Sieklucka zraniła się podczas kręcenia filmu "365 dni"! Aktorka opowiedziała o erotycznej scenie, przez którą... miała zdartą skórę na plecach. Ekranizacja głośnej powieści erotycznej Blanki Lipińskiej już wkrótce wejdzie do kin. Premiera filmu "365 dni" odbędzie się już 7 lutego. W produkcji zobaczymy m.in. Annę Marię Sieklucką, która zagrała główną bohaterkę, Laurę. Aktorka w najnowszym wywiadzie zdradziła, co działo się na planie filmu i dlaczego miała rany na plecach.

Anna Maria Sieklucka w rozmowie z portalem viva.pl opowiedziała o swojej pracy na planie "365 dni". Aktorka zdradziła, że podczas kręcania filmu przeżyła prawdziwe chwile grozy. Okazuje się, że pewnego dnia na planie rozpętala się burza!

Podczas kręcenia scen na jachcie, rozpętała się gigantyczna burza. Sztorm, grad, pioruny. Wszyscy przeżyliśmy chwile grozy. Modliliśmy się, żeby bezpiecznie zawinąć do portu. To jedna z najbardziej traumatycznych chwil. Nie obyło się bez paniki. Będę to wspominać pewnie do końca życia- Anna Maria Sieklucka wspominała w rozmowie z viva.pl.