Anna-Maria Sieklucka ma romans z Michelem Morrone? Kuba Wojewódzki zapytał o związek aktorki

Anna Maria Sieklucka i Magdalena Lamparska były pierwszymi gwiazdami w nowym sezonie programu "Kuba Wojewódzki". Odtwórczyni postaci Laury Biel chętnie odpowiadała na pytania dziennikarza, ale rozmowa z tematów zawodowych szybko zeszła na bardziej prywatne. Zobaczcie, co gwiazda zdradziła na temat swojego partnera. Jest zaręczona? Anna Maria Sieklucka ma chłopka? Kuba Wojewódzki pytania o trudne nazwisko aktorki i dwuczłonowe imię wykorzystał, jako wstęp do pytań o partnera gwiazdy filmu "365 dni". Okazuje się, że para spotyka się od roku: A tobie w ogóle ktoś mówi Anna Maria? Łukasz mówi do ciebie Anna Maria? - zapytał wprost Kuba Wojewódzki. Anna Maria Sieklucka wyraźnie nie chciała podejmować tego tematu i odpowiedziała: To jest jedno imię no Już jakiś czas temu media informowały, że Anna Maria Sieklucka spotyka się ze starszym o 18 lat reżyserem teatralnym, Łukaszem Witt-Michałowskim. Jednak widać wyraźnie, że gwiazda filmu "365 dni" nie chce zdradzać nic na temat swojego życia prywatnego. Jedyne, co podkreśla to, aby jej nie utożsamiać z postacią Laury Biel, którą grała, bo ona jest zupełnie inną osobą: w żadnym procencie nie utożsamiam się z Laurą Biel. Jestem kimś zupełnie innym. I nie mówię ci tego po to, żeby specjalnie naddać, że ja wykreowałam tę postać. Nie jestem osobą, która potrzebuje przygody - powiedziała szczerze Anna Maria na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Reakcja Internautów na wywiad Anny Marii Siekluckiej u Kuby Wojewódzkiego Fanki aktorki i filmu "365 dni" są zachwyceni obecnością Anny Marii w programie Kuby Wojewódzkiego, a co ciekawe doskonale oceniają jej szczere odpowiedzi: Uwielbiam Cię! Inteligentna,...