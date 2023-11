2 z 5

Anna Maria Jarosik i Michał Tomala

Anna Maria Jarosik i Michał Tomala poznali się podczas castingów do "Na Wspólnej". Przypomnijmy, że aktorka dołączyła do obsady serialu w 2017 roku. Grana przez nią postać sporo namieszała w życiu Daniela Brzozowskiego. To właśnie dla niej chłopak kompletnie stracił głowę i zdradzał z nią swoją dziewczynę. Niestety, romans Daniela i Dominiki miał fatalne skutki. Gdy chłopak zerwał z kochanką, ta upiła się na imprezie i została zamordowana!

Spotkanie na planie zdjęciowym odmieniło ich życie. Michał Tomala i Anna Maria Jarosik już po 4 miesiącach znajomości wiedzieli, że chcą się ze sobą zestarzeć. Teraz odliczają dni do ślubu. Anna Maria Jarosik - jak przystało na przyszłą pannę młodą - żegnała ostatnio swój stan panieński z przyjaciółkami, które naprawdę się postarały. Na Instagramie aktorki pojawiły się zdjęcia z tego wyjątkowego wieczoru. Jak bawiła się Anna Maria Jarosik? Sprawdź kolejny slajd!