Ilona Wrońska dołączyła do obsady "Na Wspólnej" na samym początku, w 2003 roku. Jej postać w przeszłości miała romans z bratem Michała, Wiktorem. Jednak później wybrała najmłodszego z braci Brzozowskich, z którym stworzyła kochający się, choć burzliwy związek. Para doczekała się synka Ignasia.

Widzowie polubili poukładaną i rozsądną Kingę, która doskonale godzi życie rodzinne i zawodowe. Co więc się stało, że Ilona Wrońska postanowiła odejść z "Na Wspólnej"?

- Miałam 26 lat, kiedy zostałam zaproszona do obsady serialu, i szczerze powiedziawszy nie spodziewałam się, że będę gościć "Na Wspólnej" aż 15 lat. To był cudowny czas, dzięki któremu nauczyłam się wielu rzeczy, no i tam też poznałam mojego partnera Lecha. Jestem wdzięczna za to, że w tak ważnych dla mnie osobistych decyzjach, jak np. urodzenie dzieci czy półroczny wyjazd do Stanów, producenci nie zrezygnowali z mojej postaci. Czuję duży sentyment do tej produkcji, do ludzi , których tam poznałam, ale przychodzi taki moment, że trzeba się po prostu pożegnać - zdradza Ilona Wrońska w rozmowie z party.pl.