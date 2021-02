Anna Lewandowska przyznała, że zrezygnowała z picia wina! I zrobiła to nie tylko dla siebie...

Anna Lewandowska po raz kolejny podzieliła się z fanami kulisami swojego życia rodzinnego. Słynna trenerka, sportsmenka, dumna mama i prawdziwa kobieta sukcesu opublikowała w swoich mediach społecznościowych nagranie, na której towarzyszy jej Robert Lewandowski. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w polskim show-biznesie postanowiło podzielić się z internautami wspólnym wieczorem, a przy okazji na jaw wyszedł pewien fakt...

Anna Lewandowska pochwaliła się wspólnym wieczorem z mężem. Dlaczego nie może pić wina?

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski w końcu mogą się sobą nacieszyć. Gwiazdor sportu, który ostatnio odniósł kolejny, ogromny sukces i został wybrany najlepszym zawodnikiem Klubowych Mistrzostw Świata, które wygrał wraz z Bayern Monachium, gra mecz za meczem. I choć nowe trofeum na półce piłkarza okazało się dla jego żony prawdziwym powodem do dumy, jak widać, Anna Lewandowska nie mogła się już doczekać, kiedy ten wróci do domu. Kiedy w końcu to się stało, natychmiast pochwaliła się przed swoimi fanami wspólnie spędzonymi chwilami:

Dzieci śpią, mąż wrócił do domu z Ligi Mistrzów. Więc może Netflix? Nie, zasnę po chwili, nie ma sensu. Wino? Nie... - zaczęła Anna Lewandowska.

Czyżby Anna Lewandowska miała powody do takich wyrzeczeń? Jak najbardziej! Okazuje się jednak, że tyczą się one również Roberta Lewandowskiego, a wszystko przez jeden fakt!

Wino? Nie, jesteśmy sportowcami. Chyba idziemy spać - dokończyła sportsmenka.

Jak się okazuje sukces trzeba opłacić nie tylko ciężką pracą, a małe, grzeszne przyjemności nie zawsze wchodzą w grę. Anna i Robert Lewandowscy koniec końców wspólny wieczór postanowili spędzić przed Netflixem, a o pomoc w wyborze filmu czy serialu poprosili fanów.

Jak resztę rodzinnego czasu mają zamiar celebrować gwiazdy? Jedno jest pewne, przez najbliższe dni możemy spodziewać się wielu czułych ujęć.

Anna Lewandowska pochwaliła się wspólnym wieczorem z Robertem Lewandowskim! Słynny piłkarz w końcu wrócił z rozgrywek i może poświęcić się życiu rodzinnemu.

Jak się okazuje słynne małżeństwo, jako gwiazdy sportu, musi przestrzegać wielu zasad. Z ostatniej relacji Anny Lewandowskiej wynika, że nie mogą oni pozwolić sobie nawet na wieczór przy lampce wina!