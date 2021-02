Anna Lewandowska podczas relacji na InstaStories pokazała, jak wygląda po sesji zdjęciowej. Trenerka w rozczochranych włosach i bez makijażu porównała się do jednej z bohaterek bajek Disney'a! W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. Zdjęcie Anny Lewandowskiej z pewnością poprawi Wam humor.

Anna Lewandowska pokazała zaskakujące zdjęcie

Anna Lewandowska to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych trenerek w Polsce. Żona Roberta Lewandowskiego na co dzień mieszka w Monachium jednak już ponad tydzień temu przyleciała do Polski żeby m.in. przeprowadzić wywiad z Marylą Rodowicz i wziąć udział w sesji zdjęciowej promującej markę, której jest ambasadorką. Anna Lewandowska podczas relacji na InstaStories pokazywała dziś swoim fanom kulisy najnowszej sesji ze swoim udziałem. Jednak to późniejsze zdjęcie bez makijażu i w rozczochranej fryzurze zelektryzowało internautów.

Trenerka opublikowała swoje zdjęcia z sesji oraz fotkę wykonaną po powrocie do domu. Ania porównała się do księżniczki Meridy z bajki "Merida Waleczna", która miała burzę rudych loków na głowie.

Musicie zobaczyć, jak po sesji zdjęciowej prezentowała się Anna Lewandowska. W takiej fryzurze nie widzieliśmy jej nawet po ostrym treningu! Tylko spójrzcie na grzywkę trenerki ;)

Pasują jej kręcone włosy?

Instagram

Anna Lewandowska pokazała, że ma do siebie ogromny dystans.