Anna Lewandowska znów zaskakuje odważnymi butami. Wydłużają nogi, ale... nie wszystkim się podobają

Anna Lewandowska niezmiennie zachwyca swoimi stylizacjami, a tym razem zaskoczyła zestawem z małą czarną, ale w zupełnie innym wydaniu. Gwiazda, która doskonale porusza się w najnowszych trendach zdecydowała się założyć oversizową czarną sukienkę, ale nie zestawiła jej ze szpilkami czy botkami na wysokim obcasie, ale uwaga... z ciężkimi botkami. Długość butów optycznie skraca nogi, ale Anna Lewandowska poradziła sobie z tym, wybierając krótszy model sukienki. Trzeba przyznać, że wygląda doskonale! A mała czarna w takim wydaniu zyskuje na nowo. Brawo! Mała czarna w wydaniu Anny Lewandowskiej Anna Lewandowska jest na na bieżąco z aktualnymi trendami i ostatnio pokochała ciężki botki. Najczęściej wybiera modele marki Balenciaga, a tym razem to nie buty zwracają największą uwagę, ale sukienka trenerki. To sukienka marki The Frankie shop, która kosztuje ok. 650 zł. Czarny model o prostym kroju idealnie sprawdzi się na wiele okazji, a co ważne pasuje do każdego rodzaju dodatków i wszystkich butów od klapek po długie kozaki. Nic dziwnego, że ten look Anny Lewandowskiej zachwycił jej fanki, które piszą, że wygląda bosko! Boska 😍 Piękna kobieta 😍 😍 Jesteś przepiękna Sami spójrzcie na stylizację, w której trenerka prezentuje się doskonale i zachwyca swoich fanów! Zobacz także: Anna Lewandowska w sandałach Prada za 2 tys. zł. Znalazłyśmy podobne 10 razy tańsze! Anna Lewandowska ostatnio pokochała tzw. "ciężkie" buty. Wcale się jej nie dziwimy! Czarne ciężkie buty to totalny must have tej jesieni! Ania ma w swojej szafie już kilka par.