Anna Lewandowska zrobiła sobie tatuaż? Pokazała zaskakujące zdjęcie

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie zaskakujące zdjęcie z treningu karate, który odbywał się na pustyni. Niezwykle klimatyczna sceneria i powrót do dawnej pasji urzekły fanów Anny Lewandowskiej. Czy to oznacza, że trenerka rozważa powrót do swojej wielkiej pasji? Anna Lewandowska wróciła do trenowania karate? Anna Lewandowska w wieku 13 lat zaczęła swoją przygodę z karate. Gwiazda początkowo trenowała w KK Pruszków, a swój pierwszy medal zdobyła w 2005 roku w kategorii juniorów. Od tego czasu cały czas startowała w zawodach, zdobywając kolejne medale i zgromadziła ich aż 38! Mistrzyni świata w karate przyczyniła się do popularności tego sportu w Polsce, a obecnie w swoich treningach czasem przemyca elementy karate. Wydała nawet dwie płyty z ćwiczeniami: „Trening Karate Cardio” i „Trening Karate Cardio Military”. Jak się okazuje ten sport walki jest cały czas bliski Annie Lewandowskiej, co udowodniła publikując na Instagramie zdjęcie z imponującym wykopem. Internauci są zauroczeni wyjątkowym zdjęciem, które trzeba przyznać mocno odbiega od fotografii, które Anna Lewandowska publikuje na co dzień. Niektórzy piszą wprost, że może pora na powrót do treningów karate! Super zdjecie 😍 Wow😍ale foteczka ! Niesamowity klimat 🤩 Wolność!!! Karate Kid by Lewandowska 😍 Sami spójrzcie na to wyjątkowe zdjęcie! Sceneria robi wrażenie. Zobacz także: A nna Lewandowska pokazała twarz Laury! Dziewczynka ma dopiero kilka miesięcy, ale już towarzyszy mamie na treningach Wyświetl ten post na Instagramie. ...