Anna Lewandowska zdradziła, kto zajmuje się dziećmi podczas jej treningów na wakacjach! 

Anna i Robert Lewandowscy wypoczywają na wakacjach. W sieci pojawiły się zdjęcia pary i ich pociech- całą rodziną polecieli na krótki urlop. Trenerka i piłkarz nie zdradzili swoim fanom, gdzie wypoczywają, ale patrząc na ich zdjęcia musimy przyznać, że wybrali piękne miejsce. Ania i Robert Lewandowscy korzystają z pogody i relaksują się po kilku miesiącach spędzonych w domu. Spójrzcie tylko na ich zdjęcia! Ania i Robert Lewandowscy na wakacjach W związku z pandemią koronawirusa Anna i Robert Lewandowscy spędzili kilka miesięcy w swoim domu w Monachium. Kiedy pojawiła się możliwość podróżowania po świecie para razem z córkami przyleciała do Polski. Trenerka i piłkarz spędzili kilka dni w stolicy, a teraz wybrali się na krótkie rajskie wakacje. Anna Lewandowska opublikowała już kilka zdjęć z urlopu- gorącą fotkę bez koszulki pokazał również Robert Lewandowski! Anna Lewandowska zapewniła ostatnio, że podczas wakacji będzie motywować swoich fanów do treningów. Trenerka już kilka dni temu rozpoczęła wyzwanie Fighter Challenge i nie odpuszcza treningów nawet na urlopie- co więcej, już dziś, w środę 8 lipca, Anna Lewandowska poprowadzi trening razem ze swoim mężem! Zanim zobaczymy wspólny trening Ani i Roberta, spójrzcie na ich zdjęcia z wakacji! Z relacji trenerki wygląda na to, że urlop spędzają w towarzystwie przyjaciół i ich dzieci. Zobacz także: Wyprzedaże 2020: Anna Lewandowska nie rozstaje się z tą torebką! Podobne w stylu Gucci kupisz od 89 zł! Anna Lewandowska pokazała zdjęcia z wakacji. Robert Lewandowski opublikował gorącą fotkę na której pozuje bez koszulki. Anna i Robert Lewandowscy do tej pory nie zdradzili, gdzie polecieli na wakacje. Wszystko wskazuje na to, że parze towarzyszą...