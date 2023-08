Anna Lewandowska od jakiegoś czasu jest z Laurą i Klarą na Majorce. Dziewczyny świetnie się razem bawiły, jednak brakowało im taty, który przygotowywał się do kolejnych meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej. Niedawno do swojej rodziny dołączył również Robert Lewandowski i wszyscy starają się spędzić ze sobą jak najwięcej czasu. W mediach społecznościowych trenerki pojawiło się mnóstwo uroczych kadrów. Zobaczcie sami! Anna Lewandowska i Robert Lewandowski wypoczywają z córkami na Majorce Kalendarze Anny Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego są zapełnione na kilka miesięcy do przodu. Mimo to małżonkowie starają się wyrwać, choć chwilę dla siebie oraz córek, co nie zawsze jest łatwe. Niedawno trenerka wyjechała na Majorkę z Laurą i Klarą , tam w ciągu dnia ciężko pracowała i wywiązywała się ze swoich zobowiązań, a wieczory spędzała z pociechami. W mediach społecznościowych Anna Lewandowska przyznała, że tęskni już za mężem, który przygotowuje się do kolejnych starć w piłce nożnej. Robert Lewandowski przyleciał do swojej rodziny , a uściskom i czułościom nie było końca. Teraz cała czwórka stara się spędzać ze sobą sto procent czasu, a w mediach społecznościowych pojawiają się urocze zdjęcia. Zobacz także: Zobacz także: Anna Lewandowska skrytykowana przez internautkę: "Ty chyba nie należysz do osób..." Anna Lewandowska jest na Majorce wraz z córkami już od jakiegoś czasu. Trenerka przyznała na swoim instagramowym profilu, że nie zawsze jest jej łatwo, a rola chwilowo samotnej mamy jest dla niej jedną z najtrudniejszych. Teraz jednak ma pomoc męża i we dwoje łatwiej im opiekować się Klarą i Laurą. Zobacz także: Bajkowe urodziny dzieci gwiazd. Tak świętowały Lewandowska, Janachowska, Kukulska......