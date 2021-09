Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcie z mężem, wcześniej miała mały wypadek. Co się stało?

Anna i Robert Lewandowscy na wspólnym treningu. Para dopiero co wróciła z bajkowych wakacji w Dubaju, gdzie przywitali Nowy Rok i wypoczywali przed zbliżającymi się narodzinami ich pierwszego dziecka, i już zabrali się do ćwiczeń! Trenerka pochwaliła się wspólnym zdjęciem z Robertem z siłowni, a przy okazji zdradziła, ile radości daje jej czas spędzany z mężem. Anna Lewandowska zachwycona wspólnymi treningami z Robertem. Anna Lewandowska w ciąży nie rezygnuje z aktywnego stylu życia i codziennych treningów. Nawet teraz, zaraz po powrocie z wakacji w Dubaju, ciężarna trenerka w towarzystwie męża wybrała się na siłownię. Ania pokazała wspólne zdjęcie z Robertem na swoim profilu na Facebooku. Poranny trening zaliczony! 💪🏻 Wracamy do pracy 💪🏻 Ustal CELE, zmierzaj do nich małymi krokami i ciesz cię ze wszystkich SUKCESÓW, które osiągasz po drodze... - napisała pod zdjęciem. Jedna z fanek zauważyła, że nie wszyscy mają czas na wspólne treningi ze swoimi partnerami. Anna Lewandowska jej odpowiedziała! Ja gdybym miała zrobić trening z mężem przed pracą, to musiałabym o 3 wstawać życie... dlatego ćwiczę sama i też jest fajnie - napisała fanka. To najważniejsze. My również nie często razem trenujemy! Kiedy jest tylko taka możliwość ... fruwam ze szczęścia. Niestety brak czasu... - odpisała Anna Lewandowska. Zobaczcie wspólne zdjęcie Anny i Roberta Lewandowskich. Uśmiech Ani potwierdza jej wpis komentarz po zdjęciem- widać, że w towarzystwie męża jest bardzo szczęśliwa. A my wcale jej się nie dziwimy ;) Zobacz także: Czy Anna Lewandowska ma zachcianki w ciąży? Zdradziła to swoim fankom... Anna Lewandowska na siłowni z Robertem. Trenerka przyznała, że wspólne treningi z mężem przynoszą jej wiele radości. Para już wkrótce zostanie...