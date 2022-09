Anna Lewandowska świętuje 34. urodziny. Robert Lewandowski zrobił niespodziankę 

8 marca świętowaliśmy Dzień Kobiet! Miliony kobiet w Polsce przez cały dzień otrzymywały od mężczyzn życzenia, kwiaty oraz upominki. Jedną z nich była Anna Lewandowska , która pochwaliła się prezentem od Roberta Lewandowskiego. Co dostała znana trenerka? Anna Lewandowska pokazała prezent od Roberta Anna Lewandowska na InstaStory pokazała zdjęcie pięknego bukietu czerwonych róż , który sprezentował jej Robert. Na Instagram wrzuciła też zdjęcie z Klarą i złożyła życzenia innym kobietom! Robert nie tylko wręczył prezent swojej żonie, ale też za pośrednictwem Instagrama złożył wszystkim kobietom życzenia i dodał urocze zdjęcie z dwiema najważniejszymi dla niego kobietami - żoną Anią i córką Klarą. Wyświetl ten post na Instagramie. My Girls❤️ Happy Women's Day to all the lovely women!🌷#womensday Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9) Mar 8, 2019 o 7:27 PST Lewandowskich czeka rozłąka Ania Lewandowska i Robert Lewandowski przyzwyczajeni są do tego, że często muszą się rozstawać. Robert często jeździ na obozy przygotowawcze do nowego sezonu wraz ze swoim klubem Bayern Monachium czy na zgrupowania polskiej reprezentacji. Do tego Robert na co dzień trenuje w Niemczech, a Ania w Polsce prowadzi swoją firmę, dlatego często musi przyjeżdżać do Warszawy w interesach. Choć są do tego przyzwyczajeni, Ania i Robert za każdym razem źle znoszą rozstanie, a zwłaszcza od kiedy zostali rodzicami. Wkrótce Anię czeka kolejne rozstanie z Klarą, bowiem trenerka w połowie marca poleci do Abu Zabi, gdzie odbędą się Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Ania jest ambasadorką Olimpiad Specjalnych, dlatego nie może jej zabraknąć na...