Anna Lewandowska zaskoczyła fanów! Najnowsze zdjęcie z Robertem mówi naprawdę wszystko!

Anna Lewandowska ma powody do dumy i prawdziwej radości. Jej mąż, Robert Lewandowski, trafił właśnie do historii niemieckiego i światowego sportu. To, co zrobił w sobotnie popołudnie, powtarzane jest w nieskończoność przez telewizje, serwisy informacyjne i portale sportowe. Na profilu trenerki i żony najlepszego piłkarza Polski, Niemiec, a prawdopodobnie i całego świata, pokazały się właśnie niezwykłe zdjęcia pary. Tą sesję Ani Lewandowskiej i jej męża po prostu trzeba zobaczyć.

Anna Lewandowska pokazała niezwykłą sesję z Robertem

Robert Lewandowski dokonał w sobotę rzeczy, która przez 50 lat wydawała się niemożliwa do zrobienia. Strzelając 41. gola w sezonie ustanowił nowy rekord w liczbie bramek strzelonych w Bundeslidze podczas jednego sezonu. Co więcej, zrobił to w niesamowitym stylu, strzelając bramkę w ostatniej minucie ostatniego meczu przed zakończeniem rozgrywek najważniejszej ligi niemieckiej. Jego Bayern Monachium zdobył mistrzostwo Niemiec, a on sam dodatkowo zdobył kolejny tytuł Króla Strzelców Bundesligi.

Ania Lewandowska na Instagramie postanowiła również pocelebrować wielki sukces swojego męża, wraz z nim. Na profilu trenerki pokazały się piękne zdjęcia pary. Podpisała je krótko, dwoma hasztagami:

#proud #love (duma i miłość)

I to chyba najlepiej opisuje, co widać na pięknych fotografiach. Oboje ubrani są do sesji pięknie i elegancko, cali na biało.

Zresztą zobaczcie sami.

Kolejna fotka pokazała się na InstaStory Anny Lewandowskiej. Prawda, że piękne?

Anna Lewandowska o wielkim sukcesie Roberta

Anna Lewandowska oczywiście na bieżąco relacjonowała sukces Roberta w swoich mediach społecznościowych. Na Instagramie widzieliśmy, jak zaczęła dosłownie krzyczeć ze szczęścia widząc to, co stało się w Monachium. Razem z nią świętowała mała Laura.