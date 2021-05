Niemcy nakręcili wzruszający film o Robercie Lewandowskim! Pokazali jego dzieciństwo w Polsce

Ania i Klara mogą być dumne. Zresztą nie tylko one. Cała Polska może być dumna, że mamy takiego piłkarza! Robert Lewandowski przeszedł właśnie do historii jednej z najmocniejszych footballowych lig na świecie - Bundesligi! Dokonał czegoś, czego nie zrobił nikt od prawie pół wieku! Robert Lewandowski został królem strzelców ligi niemieckiej. W sobotnie popołudnie odebrał - jak na strzelca przystało - Armatę, jedną z najważniejszych nagród jakie może zdobyć napastnik. Ale sama statuetka to jeszcze nie wszystko. W końcu to już trzecia w kolekcji Armata polskiego reprezentanta. Ta jednak, za sezon 2017-2018, sprawiła, że przeszedł do historii niemieckiej piłki. Robert zdobył bowiem w całym sezonie aż 29 ligowych bramek, wyprzedzając drugiego Nilsa Petersena z Freiburga aż o 14! Jak przypomina sport.pl, czegoś takiego nie dokonał w Niemczech nikt inny od 46 lat. Robert Lewandowski nie miał ostatnio najlepszej prasy. Krytykowany za postawę w półfinale Ligi Mistrzów - nie błysnął bowiem specjalnie w spotkaniach z Realem Madryt, ciągle w zawieszeniu z uwagi na kolejne pogłoski o możliwych transferach do innych drużyn, był w ostatnich tygodniach często obiektem hejtu w mediach społecznościowych. Ale Armata w ręku Roberta pokazuje, że w całych Niemczech nie ma drugiego takiego napastnika. I nadal jest piłkarzem ze ścisłej światowej czołówki. A mistrzostwo kraju wywalczone przez Bayern Monachium to w dużej mierze jego zasługa. Czytaj: Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z Klarą, a potem długo musiała się z niego tłumaczyć fankom Potwierdzają to komentarze na profilu instagramowym Roberta: Jesteś najlepszy Inspirujesz nas w Europie, czas podbić świat On jest maszyną do strzelania goli. Kropka It's a great honor to be the top scorer again. Lots of thanks to my team...