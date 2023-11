Anna Lewandowska nie spoczywa na laurach! Choć trenerka w wywiadach zawsze podkreśla, że obecnie priorytetem jest dla niej półroczna córeczka Klara, to żona Roberta Lewandowskiego nie przestaje pracować nad rozwojem zawodowym. Gwiazda fitnessu właśnie zapowiedziała, że wkrótce na rynku pojawi się kolejny efekt jej pracy. Chodzi o aplikację treningową, która ma ułatwić wielu kobietom korzystanie w ćwiczeń Anny Lewandowskiej.

- Praca wre nad aplikacją treningową! Głowa pełna pomysłów!

Kiedyś ktoś zadał mi pytanie ... „Dlaczego to wszystko robisz. Przecież nie musisz?” Aaa... cóż miałabym zrobić z moją ambicją, pasją, nadmiarem energii, chęcią pomocy innym!?!?! To najlepsza rzecz na świecie usłyszeć od Was „Anka! Dzięki, to działa, to ma sens, zmieniłaś moje życie” to największa nagroda, która uzależnia od pozytywnego działania! - napisała trenerka.