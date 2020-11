Anna Lewandowska zapamięta ten piątek 13-stego na długo! Zgubiła torebkę z dokumentami, kartami i kluczami do domu! 

Anna Lewandowska z pewnością nie zapomni o dzisiejszym piątku 13-stego. Wracając z Warszawy do Monachium do ukochanych córeczek, okazało się, że zgubiła na lotnisku torebkę ze wszystkimi dokumentami!

Niestety zawrócenie na salę odlotów było niemożliwe, ponieważ samolot miał tylko kilka minut do startu. Trenerka starała się zrobić wszystko, aby odzyskać zgubę, zobaczcie jak zakończyła się ta historia.

Piątek 13-stego niestety okazał się być faktycznie pechowy dla Anny Lewandowskiej. Wracając z Warszawy do Monachium, trenerka zgubiła torebkę ze wszystkimi dokumentami oraz ważnymi rzeczami, a zorientowała się dopiero przeglądając skrzynkę wiadomości na swoim Instagramie! Uczciwy znalazca ekspresowo skontaktował się z Anną Lewandowską, aby poinformować ją, że jej torebka jest bezpieczna:

Piątek 13-stego. Właśnie miałam przygodę wracając do domu z Warszawy do Monachium. Leciałam samolotem i będąc w samolocie wzięłam sobie telefon myśląc, no tak jak codziennie będę odpisywała teraz na kilka wiadomości. W momencie wejścia we wiadomości "inne", których dostaje tysiące i w momencie jak odpisywałam na jedną z wiadomości to dostałam kolejną o treści: "Pani Aniu zgubiła pani torebkę na lotnisku". Więc pomyślałam sobie tylko jedno: "Mam tam portfel, dokumenty, prawo jazdy, dowód, kartę bankową, klucze do auta, które stoi na lotnisku, klucze do domu a w niedziele miałam wylecieć z moimi dziewczynkami w jedno miejsce..."