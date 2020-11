Moda na jesień. Anna Lewandowska w luksusowym płaszczu Valentino. Podobne kupisz w H&M za 200 zł

Anna Lewandowska zachwyciła ciepłym oversizowym płaszczem w klasyczną czerwoną kratę. Ten model pochodzi z domu mody Valentino i kosztuje krocie. Jednak sieciówki oferują mnóstwo tańszych opcji. Ciekawe modele znajdziecie m. in. w H&M a ich ceny zaczynają się już od 199 zł. W poniższym artykule znajdziecie kilka propozycji w przystępnych cenach. Warte uwagi są również jesienne buty trenerki. Ten model jest szczególnie pożądany w tym sezonie.

Anna Lewandowska w płaszczu w kratę za ponad 4000 zł

Anna i Robert Lewandowscy to bezsprzecznie jedno z najlepiej ubranych małżeństw polskiego show biznesu. Niedawno na profilu na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawiło się zdjęcie poprzedzające ich kilkudniową rozłąkę. Niestety zobowiązania zawodowe kierują małżonków w zupełnie różnych kierunkach. Spakowani w mini podróżne walizki zachwycają swoim stylem. Szczególnie damska część publiczności nie może oderwać wzroku od eleganckiej stylizacji trenerki. Anna Lewandowska ma na sobie stylowy płaszcz w kratę od Valentino. Aby go zdobyć trzeba wydać aż kilka tysięcy złotych! Podobny lecz w żółtej kolorystyce jest dostępny w Vitkacu i kosztuje aż 4285 zł!

Jeżeli nie możecie przejść obojętnie obok stylu Anny Lewandowskiej, jednak nie możecie pozwolić sobie na tak drogie elementy garderoby, to nic straconego! W sieciówkach można znaleźć mnóstwo odpowiedników z printem modnej kraty. Ceny przystępnych modeli zaczynają się już od 199 zł w H&M! Poniżej znajdziecie kilka propozycji.

Anna Lewandowska zadała szyku w płaszczu w kratę od Valentino. Podobny płaszcz Red Valentino lecz w żółtej kolorystyce dostępny jest w Vitkacu. Jego cena to aż 4285 zł.

Instagram / mat. promocyjne

Płaszcze w podobnym stylu możemy znaleźć również w sieciówkach. Od lewej: w H&M za 199 zł, w Esprit za 579 zł oraz w Unisono za 167 zł w aktualnej promocji.

Mat. promocyjne

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski zadają szyku nawet na co dzień. Anna Lewandowska do stylizacji dobrała również supermodne w tym sezonie masywne botki. To jeden z najbardziej pożądanych modeli w tym sezonie.