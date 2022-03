Anna Lewandowska skradła show na meczu Polska-Szwecja. Ta torebka za 40 tys. złotych to hit!

Anny Lewandowskiej nie mogło zabraknąć na tak ważnym meczu, jakim było starcie ze Szwecją. Od wyniku tej rywalizacji zależało to, czy Polacy awansują do mistrzostw świata w Katarze! Ku ogromnemu zaskoczeniu nasza drużyna zdobyła nie tylko awans, ale także dwie bramki! Anna Lewandowska szalała na trybunach z radości! Trenerka wyglądała jak zwykle bardzo stylowo i adekwatnie do wydarzenia wybrała raczej luźną stylizację. Trudno jednak oderwać wzrok od torebki, którą żona Roberta Lewandowskiego trzyma w rękach. To model, o którym marzą gwiazdy!

Anna Lewandowska zachwyca stylizacją na trybunach!

Jak przystało na żonę kapitana polskiej drużyny, Anna Lewandowska z wielkim zapałem śledziła niezwykle emocjonujący mecz. Na trybuny wybrała mniej zobowiązującą stylizację. Żona Roberta Lewandowskiego uwielbia szpilki i świetnie się w nich prezentuje, czemu dała dowód, chociażby podczas tygodnia mody w Paryżu. Tym razem postawiła na ponadczasowe sneakersy. Do tego luźne spodnie, klasyczny, czarny T-shirt, bardzo modny w tym sezonie długi płaszcz do ziemi i torebka za 40 tysięcy złotych! To wyjątkowy model!

Anna Lewandowska postawiła na klasyczny model torebki od Hermesa. Są to zresztą torebki jedne z najdroższych na rynku. Cena produktów waha się od ok. 30 tysięcy złotych do nawet 800 tysięcy złotych! Żona Roberta Lewandowskiego postawiła jednak na klasyczny model, który kosztował ją około 40 tysięcy złotych. Hermes Kelly to torebka z niezwykłą historią i absolutnie każda światowa gwiazda musi ją mieć w swojej szafie. Sławę temu modelowi przyniosła aktorka i księżna Monako Grace Kelly. Anna Lewandowska szczególnie upodobała sobie właśnie ten model-Hermes Kelly, który czasem nosi także z kolorowymi paskami, które można dokupić. Cena takiego paska to koszt około 4 tysięcy złotych.

Anna Lewandowska do klasycznej torby dobrała bardzo modne spodnie z szerokimi nogawkami, których nie bała się połączyć z długim płaszczem w ponadczasową kratę. Zresztą określenie "ponadczasowa moda" doskonale opisuje tę stylizację. Białe sneakersy, czarna koszulka z napisem, płaszcz w kratkę i torba, którą gwiazdy kochają od 70 lat to po prostu przepis na doskonałą stylizację, która będzie modna zawsze!

A Wam przypadła do gustu stylizacja Anny Lewandowskiej?

