Anna Lewandowska znów wyjechała na wakacje. Po Grecji przyszedł czas na słoneczną Majorkę, a w podróży towarzyszy jej córeczka. Trenerka opublikowała kolejne zdjęcie Klarą, razem wybrały się na spacer po wyspie. Pod zdjęciem gwiazda napisała: Cały czas razem. I to same. Podróże 💛☁️ kocham👯‍♀️ - napisała na Instagramie Anna Lewandowska. Jednak tym razem to nie dziewczynka przyciągnęła całą uwagę, co zazwyczaj ma miejsce, ale stylizacja Anny Lewandowskiej. Zobaczcie dlaczego... Anna Lewandowska w sukience w panterkę! Gwiazda ma doskonałe wyczucie stylu. Jej każdy zestaw cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanek, a pod zdjęciami na Instagramie zawsze pojawiają się pytania o marki ubrań, które nosi. Tym razem było podobnie! Można wiedzieć skąd te piękne klapeczki i torebka ? Skąd sukienka ❤️? Anna Lewandowska zaprezentowała się w długiej sukience w panterkę nowej marki Nusa Store . Produkty nie są jeszcze dostępne na stronie, bo marka dopiero zaczyna swoją działalność. Nusa Store to nowy projekt Anny Skury , autorki bloga What Anna Wears i podróżniczki. Postanowiła stworzyć "markę z produktami importowanymi" i własnoręcznie wykonanymi na Bali. Co prawda premiera się opóźnia, ale jak widać pierwsze produkty marki noszą już gwiazdy. Cała stylizacja Anny Lewandowskiej pochodzi właśnie z Nusa Store. Sukienka Anny Lewandowskiej skradła serca Internautek! Ten zestaw Anny Lewandowskiej przypadł do gustu jej fankom. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komplementów: Super dziewczyny Przepiękne zdjęcie😍😍 udanej podróży dziewczyny😊 Pięknie ❤️ ❤️ Wy również jesteście zachwyceni nową sukienką Anny Lewandowskiej? W panterce trenerka pojawia się...