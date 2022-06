Anna Lewandowska w genialnym kostiumie kąpielowym. Identyczny kupisz na wyprzedaży w Reserved 

Anna Lewandowska raczy fanów kolejnymi kadrami z pobytu z Majorki, a my patrzymy tylko na jej kostium kąpielowy. Ten model to hit Instagrama!

Anna Lewandowska doskonale wie, jak podkreślić wszystkie walory swojej sylwetki, na którą od lat intensywnie pracuje. Obecnie trenerka wraz z ukochanym mężem, Robertem Lewandowskim oraz córeczkami przebywa na słonecznej Majorce, skąd chętnie publikuje kolejne fotografie, prezentując swoje modowe wybory. Zobaczcie tylko na najnowsze nagranie na Instagramie gwiazdy - w jednoczęściowym kostiumie kąpielowym Anna Lewandowska prezentuje się wręcz fenomenalnie. Podobny kupicie w Reserved i to naprawdę w okazyjnej cenie!

Anna Lewandowska plażuje na Majorce w modnym kostiumie kąpielowym

Choć wakacje dopiero w piątek, 24 czerwca, ruszyły pełną parą, to okres urlopowy dla Anny Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego rozpoczął się już kilka dni temu. Małżonkowie udali się na słoneczną Majorkę, skąd chętnie dzielą się z fanami relacjami z rajskiej hiszpańskiej wyspy. Niedawno Anna i Robert Lewandowscy pokazali zdjęcia z romantycznej randki, a teraz na instagramowym koncie trenerki pojawiło się nagranie, na którym piękna trenerka prezentuje nie tylko nową linię swojej kosmetycznej marki, ale też pozuje w genialnym kostiumie kąpielowym.

Zielony, jednoczęściowy kostium kąpielowy z dekoltem w literę "V" nie tylko optycznie wydłuża sylwetkę i powiększa biust, ale też świetnie podkreśla opaleniznę. Nic więc dziwnego, że zawrócił w głowach fankom Anny Lewandowskiej.

Zielony kostium w stylu Anny Lewandowskiej kupisz na wyprzedaży w Reserved

Zielony kostium kąpielowy, który zabrała ze sobą na wakacje na Majorkę Anna Lewandowska, szybko został okrzyknięty przez internautki absolutnym must have tegorocznych wakacji. Dlatego też postanowiliśmy znaleźć dla was podobny.

Obecnie w wielu sieciówkach ruszył sezon wyprzedaży, postanowiliśmy więc przejrzeć oferty sklepów, wyszukując dla was prawdziwą perełkę w promocyjnej cenie. Udało się! W Reserved znaleźliśmy dla was zielony, jednoczęściowy kostium kąpielowy w stylu Anny Lewandowskiej w wyjątkowo atrakcyjnej cenie, bo jedynie 79,99 zł. Jego pierwotna cena to 119,99.

Zielony, jednoczęściowy kostium kąpielowy to nie jedyny element garderoby ukochanej żony Roberta Lewandowskiego, jaki w ostatnim czasie zrobił furorę wśród jej fanek. Zaledwie kilka dni temu Anna Lewandowska olśniła żółtym kompletem za 900 zł.

Co ciekawe, sportowe małżeństwo wybrało się na Majorkę nie bez powodu. W minioną środę, 22 czerwca, Anna i Robert Lewandowski świętowali 9. rocznicę ślubu, chwaląc się w sieci pełnymi czułości fotografiami. Również paparazzi uchwycili Annę i Roberta Lewandowskich podczas romantycznych chwil na Majorce. Para najpierw udała się na obiad do modnej restauracji, by potem spędzić czas na luksusowym jachcie.

Instagram @annalewandowskahpba PRPP/BackGrid UK /East News