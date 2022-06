Anna Lewandowska pokazała, jak spędza czas z mężem po treningu. Tego się nie spodziewaliśmy!

Anna i Robert Lewandowscy w końcu mają trochę czasu dla siebie. Jak wiadomo, para na co dzień ma mnóstwo obowiązków i co chwila jest w rozjazdach. Na szczęście teraz przyszedł okres wakacji i małżeństwo zdecydowało się na wyjazd tylko we dwoje. Najbliższe dni spędzą w przepięknym miejscu! Zakochani właśnie pochwalili się romantycznymi fotkami z wyjazdu, a fani nie mogą się napatrzeć na te wspaniałe kadry. Zobaczcie sami! Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała nowe zdjęcie brzuszka, a internauci są w szoku! To wręcz niemożliwe Anna i Robert Lewandowscy pochwalili się romantycznym wyjazdem Ostatni czas był dla Roberta Lewandowskiego niezwykle intensywny. Oprócz rozgrywek z Bayernem Monachium, piłkarz oczywiście przygotowywał się razem z polską reprezentacją do występu na Euro 2020. Jak wiadomo, pomimo rewelacyjnego występu męża Anny Lewandowskiej , niestety naszym orłom nie udało się wyjść z grupy i z tego też względu Robert Lewandowski wrócił do swoich ukochanych dziewczyn trochę wcześniej. Najpierw małżeństwo spędzało wspólne chwile ze swoimi córeczkami, Klarą i Laurą w słonecznej Hiszpanii . Jednak teraz nadszedł czas na wspólne chwile tylko we dwoje. Na Instagramach pięknej trenerki i jej ukochanego, pojawiły się przepiękne zdjęcia z romantycznego wyjazdu małżeństwa. - Poza tym, że go kocham to nawet całkiem go lubię ❤ czas na wino z moim ziomkiem @_rl9 🍷🤘🏻 - napisała pod zdjęciem z wakacji z Robertem Lewandowskim piękna trenerka. Pod fotografią pojawiły się też hashtagi #holiday oraz #italy - wygląda więc na to, że Anna i Robert Lewandowscy wybrali się do Włoch! Wyświetl ten post na Instagramie. ...