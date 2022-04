Anna Lewandowska wciąż przeżywa żałobę. Zaskakujący i poruszający wpis trenerki

Anna Lewandowska pokazała Klarę! Dumna mama opublikowała w sieci nagranie, na którym widać, jak jej córeczka ćwiczy na obozie treningowym. To najsłodsze co dziś zobaczycie! Ostatnie dni Anna Lewandowska razem z Klarą spędziły w Dojo Stara Wieś, gdzie odbywają się obozy treningowe prowadzone właśnie przez żonę Roberta Lewandowskiego. Trenerce, która już wkrótce po raz drugi zostanie mamą, towarzyszyła jej ukochana córeczka Klara. Dziewczynka na zajęciach dawała z siebie naprawdę wszystko. Musicie zobaczyć to nagranie! Anna Lewandowska pokazała buzię Klary Klara Lewandowska przyszła na świat dokładnie 4 maja 2017 roku, więc już wkrótce będzie świętować trzecie urodziny. Rodzice dziewczynki dość długo ukrywali wizerunek swojej pociechy, jednak od jakiegoś czasu chętnie publikują zdjęcia na których widać twarz małej Klary. Teraz Anna Lewandowska pokazała urocze nagranie z udziałem dzieczynki! To co czuję kiedy widzę jak Klarcia chce być z nami i uwielbia ruch, jest bezcenne❤ Obserwuję jak wielki wpływ na nasze dzieci ma to co robimy, jakie mamy pasje i hobby. Cieszę się, że mojej córeczce sprawia to taką radochę 😃 bez namawiania, sama zadecyduje. To szczęście i duma Klary jest tym większa kiedy widzi, że ciocie i wujkowie na 😌Camp by Ann ćwiczą razem z nią 🙌😊 mała wojowniczka ❤- dumna mama napisała na Instagramie. Internauci są zachwyceni małą Klarą! - O tak mała wojowniczka z Klary 😘 - Cudowny widok😍 oj rośnie Ci Aniu rewelacyjna konkurencja ❤️ - Klara ma siłę po mamie i tacie - Jaki piękny filmik 😍😍 Klarcia taka dzielna 🤗- komentują fani. Zobaczcie sami, jak trenuje mała Klara. Córeczka Ani i Roberta jest cudowna! Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z Klarą. Wiemy, jaki jest...