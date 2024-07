1 z 9

Anna i Robert Lewandowscy z córką na Mazurach

Anna i Robert Lewandowscy razem z małą Klarą wypoczywają w swoim domu na Mazurach. Towarzyszą im znajomi, którzy również mają małe dziecko. Paparazzi przyłapali Lewandowskich oraz ich gości, kiedy spędzali miło czas na pomoście nad jeziorem. Opalali się, pływali na desce oraz robili sobie zdjęcia. Mała Klara odpoczywała w wózku. To już trzeci w kolekcji! Tym razem biało-szary. Jednak tym razem to nie wózek Klary Lewandowskiej przykuł naszą uwagę, lecz... figura Anny Lewandowskiej! To pierwszy raz, kiedy mam okazję zobaczyć trenerkę w kostiumie kąpielowy po ciąży! Kilka dni temu na Instagramie trenerki pojawiło się zdjęcie w stroju kąpielowym odsłaniającym brzuch. Figura Ani po ciąży prezentuje się rewelacyjnie! Najnowsze zdjęcia to potwierdzają!

