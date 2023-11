1 z 5

Jej Instagram to skarbnica wiedzy na temat jej życia prywatnego. To tam motywuje Polki do ćwiczeń, tam zarabia niemałe pieniądze za sponsorowane wpisy, tam chwali się swoim idealnym życiem z córeczką oraz mężem milionerem i tam pokazuje fankom jak ubrać się stylowo i nie zawsze drogo. Lubi łączyć drogie dodatki, z tańszymi rzeczami, co musimy przyznać wychodzi jej bardzo dobrze! Czym tym razem zachwyciła?

Anna Lewandowska w letniej, białej sukience!

Ostatnie dni były dla trenerki bardzo pracowite. Musiała zorganizować z Robertem urodziny, na których pojawiło się nie tylko sporo ich prywatnych znajomych, ale także polskich celebrytów i znanych sportowców. Po zdjęciach jakie dotarły do mediów, widać ewidentnie, że impreza była przednia, a goście bawili się fantastycznie!

Ania miała więc prawdopodobnie wiele spraw do załatwiania, w związku z czym zarzuciła na siebie stylową, letnią sukienkę, sandałki dla wygody, okulary i zaprezentowała kolejną udaną stylizację. Jest to kobieca propozycja na ciepłe dni - idealna na spacery, zakupy, czy wypad za miasto.

Fanki jak zwykle nie kryły zachwycenia:

Ajj mega slicznie ???? Cudowna ❤️❤️ Jaka piękna ????????

Postanowiliśmy zrobić przegląd tej stylizacji! Zobaczcie gdzie i za ile ubierzecie się niczym "Lewa"!

Wspierając męża na widowni, rówież wygląda bardzo dobrze