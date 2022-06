Anna i Robert Lewandowscy na romantycznej randce! Takich okazji nie mają za wiele

Anna i Robert Lewandowscy to chyba najbardziej wysportowane małżeństwo w polskim show biznesie! Para może pochwalić się nie tylko doskonałymi kondycjami i sylwetkami, ale także zdolnościami akrobatycznymi! Zakochani zdecydowali się uwiecznić na zdjęciu jedną ze skomplikowanych figur akrobatycznych, którą wspólnie wykonali. Fani nie mogą wyjść z podziwu! Zobaczcie sami. Zobacz także: Anna Lewandowska opublikowała odważne zdjęcie z wakacji! Tak dużo jeszcze nie pokazała... Anna i Robert Lewandowscy pochwalili się swoimi akrobacjami Anna i Robert Lewandowscy w końcu mają trochę czasu dla siebie! Po intensywnych przygotowaniach do Euro 2020 i wielu meczach rozegranych w Bayernie Monachium, polski piłkarz ma zasłużony urlop, którym oczywiście cieszy się razem z żoną i córeczkami. Ostatnio Robert Lewandowski zabrał Annę Lewandowską na romantyczne wakacje do Włoch , gdzie razem spędzali czas tylko we dwoje. Teraz jednak małżonkowie wrócili do Hiszpanii i cieszą się wspólnymi chwilami z Klarą i Laurą . Oczywiście nawet na urlopach, Anna i Robert Lewandowscy nie zapominają o ćwiczeniach, które tak kochają. Właśnie na instagramowym profilu pięknej trenerki pojawiło się zdjęcie, na którym gwiazda razem ze swoim mężem, trenuje... acroyogę! Dla niewtajemniczonych, jest to praktyka fizyczna, która łączy jogę i akrobacje, gdzie przynajmniej jedna osoba jest podnoszona przez drugą. I tak właśnie Robert Lewandowski trzymał swoją żonę do góry nogami i jednocześnie czule ją całował. Sami zobaczcie, jak to wygląda! Wyświetl ten post na Instagramie. ...