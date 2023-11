Anna Lewandowska jest w drugiej ciąży? Od początku maja pojawiają się plotki na temat ciąży trenerki, a to za sprawą jej wpisu na temat treningów w pierwszym trymestrze ciąży, do którego trenerka dodała swoje zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Fanki od razu zaczęły spekulować na temat drugiej ciąży trenerki, ale szybko okazało się, że zdjęcie pochodzi z 2017 roku, gdy Ania była w ciąży z Klarą. To i tak nie uciszyło plotek na temat drugiej ciąży Ani. Dlaczego?

Anna Lewandowska w drugiej ciąży? Pokazała zdjęcie brzucha!

Zarówno Ania, jak i Robert nigdy nie ukrywali, że chcieliby mieć drugie dziecko. W jednym z wywiadów mama Roberta, Iwona Lewandowska powiedziała:

Ania bardzo chce mieć drugie dziecko. Klara jest podobna do Roberta i do mojego męża, więc rodzina Ani mówi: "Aniu, trzeba szybko drugiego potomka, żeby do nas był podobny". Wszystko przed nami - powiedziała mama Roberta, Iwona Lewandowska.

Para ma jeszcze sporo czasu na to, żeby postarać się o kolejne dzieci i teraz skupia się na wychowywaniu córki Klary, która ostatnio skończyła dwa latka, jak i również karierze zawodowej. Ania jest wciąż bardzo aktywna i ma na swojej głowie wiele projektów - prowadzi bloga, promuje swoją linię zdrowych produktów, klub fitness, a do tego prowadzi obozy sportowe! Ostatni tydzień Ania spędziła z córką Klarą na kolejnym obozie, na którym pojawiły się też gwiazdy m.in. Paulina Krupińska. Trenerka właśnie pochwaliła się zdjęciem, na którym widzimy ją zaraz po zakończeniu obozu. Trzeba przyznać, że jej brzuch wygląda imponująco i nic nie wskazuje na to, żeby Ania była w drugiej ciąży. Co pod fotką napisała Ania?

Sprawdzamy formę po obozie Wiosna 2019 ✌ ➡️16 treningów, ➡️mnóstwo dobrych posiłków @diet_training_by_ann , ➡️ogromna ilość Waszej pozytywnej energii. Jak zawsze powtarzam... ???????? Aby być w formie trzeba JEŚĆ???? i reguralnie trenować, jedno z drugim musi iść w parze???? a o moich doświadczeniach z przeszłości... Napiszę wkrótce na blogu.

Już o tym pisałam, ale POWTÓRZĘ!

Nie możesz się głodzić! Jeśli drastycznie zmniejszysz ilość kalorii, Twój organizm zacznie magazynować to, co mu dostarczysz zamieniając wszystko co zjesz w tkankę tłuszczową, aby zabezpieczyć się przed kolejną głodówką. Twój organizm to naprawdę sprytna machina, nie da się jej oszukać ???? PODCHODŹ DO WSZYSTKIEGO Z GŁOWĄ I AKCEPTUJ SIEBIE! - napisała Ania.

Brzuch Ani jest imponujący!

