Odkąd Ania Lewandowska doszła do siebie po porodzie Klary, co chwile pojawiają się pytania o drugą ciążę. Nic dziwnego, w polskich warunkach najsłynniejszy nasz piłkarz Robert Lewandowski i jego piękna żona skupiają na sobie tyle uwagi, co Meghan i Harry na Wyspach, czy Cristiano Ronaldo w Portugalii i Włoszech. Stąd też co chwila media zastanawiają się czy państwo Lewandowscy nie ogłoszą kolejnej wspaniałej nowiny.

Sama Ania, zaczepiana w komentarzach na Instagramie, czasem wdaje się w dyskusje na temat drugiego dziecka. Czasem też zdaje się też sama prowokować dyskusje na tene temat. Zobaczcie jej najnowszy wpis.

