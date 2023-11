Anna Lewandowska lubi rozpieszczać swoich fanów i od czasu do czasu przygotowuje dla nich niespodzianki. Tak też było tym razem! Gwiazda opublikowała zdjęcie produktów swojej marki, a jej fanki pytają czy wypuszcza własną linię kosmetyków? Skąd takie przypuszczenia i jak odniosła się do nich Anna Lewandowska! Zobaczcie...

Reklama

Niespodzianka Anny Lewandowskiej dla fanów!

Jeszcze niedawno każda zapowiedź niespodzianki dla fanów oznaczała tylko jedno: Anna Lewandowska jest w ciąży! Jednak gwiazda w kilku wywiadach poruszyła ten temat i wszystko wskazuje na to, że para planuje powiększenie rodziny, ale jeszcze nie teraz. Trenerka jest obecnie zajęta rozwijaniem swojej firmy i już wkrótce planuje podbić rynki zagraniczne, a w szczególności - niemiecki. Do swojej marki dołącza coraz to nowe produkty. Gwiazda swoim nazwiskiem sygnuje obozy treningowe, własne kawiarnie, żywność, ubrania dla dzieci. Być może to nie koniec!

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie zdjęcie i zapowiedziała obiecaną niespodziankę. Jedna z obserwatorek omyłkowo zamiast bombonierki na zdjęciu opublikowanym przez Lewandowską zobaczyła paletkę do makijażu i zapytała:

Na pierwszy rzut oka myślałam, że to paletka do makijażu by Ann - czytamy w komentarzu pod zdjęciem na Instagramie.

Anna Lewandowska odpowiedziała!

Okazuje się, że ten pomysł spodobał się trenerce i odpisała, że nie wyklucza takiego rozwiązania:

Hehe... A może...? - odpowiedziała Anna Lewandowska swojej fance

To bardzo możliwe, że gwiazda planuje własną linię kosmetyczną. W końcu nie od dziś wiadomo, że przykłada ogromną wagę do swojego wyglądu. Jej zestawy na każdej imprezie zachwycają, a styl jest inspiracją dla tysięcy kobiet! Być może planuje własną linię kosmetyków!

Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy trafili na listę 100 najbogatszych Polaków! Jaki mają majątek?

Anna Lewandowska z Robertem

East News